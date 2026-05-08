Luis Enrique mantém bom relacionamento com o elenco do PSGAFP
Luis Enrique convida jogadores do PSG para jantar e não comparece
Entenda o motivo para o técnico espanhol tomar essa decisão para festejar o aniversário
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