Maracanã receberá o amistoso entre Brasil e Panamá - Divulgação / Maracanã / CBF

Maracanã receberá o amistoso entre Brasil e PanamáDivulgação / Maracanã / CBF

Publicado 13/05/2026 17:10

Rio - A CBF informou que os ingressos de pré-venda para o amistoso entre Brasil e Panamá, que será disputado no dia 31 de maio no Maracanã, esgotaram em apenas uma hora. A venda para o público geral começará nesta quinta-feira (14), a partir das 10h.

Clientes Itaú tiveram acesso à uma pré-venda exclusiva nesta quarta (13). De acordo com a CBF, eram 16 mil ingressos disponíveis, que foram esgotados em apenas uma hora.

A entidade comunicou que os ingressos poderão ser adquiridos pelo site brasil.futebolcard.com.

Veja os valores dos ingressos (inteira / meia)

Norte: R$100 / R$50



Sul: R$150 / R$75



Leste Superior: R$200 / R$100



Leste Inferior: R$300 / R$150



Oeste Inferior: R$400 / R$200



Limite de compra: 4 ingressos por compra (todos os ingressos precisam ser atribuídos ao portador no momento da compra)