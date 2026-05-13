Rio - A CBF informou que os ingressos de pré-venda para o amistoso entre Brasil e Panamá, que será disputado no dia 31 de maio no Maracanã, esgotaram em apenas uma hora. A venda para o público geral começará nesta quinta-feira (14), a partir das 10h.
Clientes Itaú tiveram acesso à uma pré-venda exclusiva nesta quarta (13). De acordo com a CBF, eram 16 mil ingressos disponíveis, que foram esgotados em apenas uma hora.
A entidade comunicou que os ingressos poderão ser adquiridos pelo site brasil.futebolcard.com.
Veja os valores dos ingressos (inteira / meia)
Norte: R$100 / R$50
Sul: R$150 / R$75
Leste Superior: R$200 / R$100
Leste Inferior: R$300 / R$150
Oeste Inferior: R$400 / R$200
Limite de compra: 4 ingressos por compra (todos os ingressos precisam ser atribuídos ao portador no momento da compra)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.