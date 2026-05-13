PSG venceu o Lens e conquistou o Campeonato Francês pelo quinto ano consecutivo - Francois Lo Presti / AFP

PSG venceu o Lens e conquistou o Campeonato Francês pelo quinto ano consecutivoFrancois Lo Presti / AFP

Publicado 13/05/2026 18:15

Rio - O Paris Saint-Germain é o campeão do Campeonato Francês na temporada 2025/26. O time parisiense confirmou o título após vencer o confronto direto contra o vice-líder Lens por 2 a 0, nesta quarta-feira (13), fora de casa, em jogo atrasado pela 29ª rodada da competição.

Kvaratskhelia e Mbaye marcaram os gols da vitória contra o Lens. Foi o quinto título consecutivo do Paris Saint-Germain, que chegou a 14 na história e se isolou como o maior campeão nacional. No século, o time parisiense conquistou a competição pela 12ª vez (todos desde 2012/13).

Jogando em casa e precisando da vitória para manter as chances de título, o Lens pressionou desde o início, mas pecou na pontaria e também parou em uma grande atuação do goleiro Safonov. O PSG, por outro lado, foi letal. Em uma falha de Sarr, Kvaratskhelia recebeu passe de Dembélé e fez 1 a 0.

O panorama não mudou na etapa final. O Lens manteve a postura agressiva e buscou a virada, mas cometeu os memos erros do primeiro tempo. Já nos acréscimos, o PSG encaixou um contra-ataque com Doué, que acertou cruzamento para Mbaye ampliar o placar e confirmar o pentacampeonato parisiense.

Com a vitória, o PSG chegou a 76 pontos e abriu nove pontos de vantagem sobre o vice-líder Lens, faltando apenas uma rodada para o fim do Campeonato Francês. Os parisienses encerram a campanha contra o Paris FC, domingo (17), às 16h (de Brasília), na casa do vizinho da capital.