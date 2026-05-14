Maradona e Pelé tiveram atritos ao longo dos anos, mas se reconciliaram AFP
Vídeo inédito: revista divulga imagens de encontro entre Maradona e Pelé em 1995
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Conversas sobre futebol e bastidores
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