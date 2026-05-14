Maradona e Pelé tiveram atritos ao longo dos anos, mas se reconciliaram - AFP

Maradona e Pelé tiveram atritos ao longo dos anos, mas se reconciliaram AFP

Publicado 14/05/2026 12:28

Um dos encontros mais emblemáticos da história do futebol ganhou imagens inéditas mais de três décadas depois. A revista argentina 'El Gráfico' divulgou uma gravação de mais de seis minutos do jantar entre Pelé e Diego Maradona realizado no Rio de Janeiro, em maio de 1995.

O encontro ficou marcado como uma espécie de reconciliação simbólica entre os dois maiores nomes do futebol mundial. Na ocasião, a 'El Gráfico' estampou apenas fotos em sua edição edição 3.945, com a capa da revista contento uma foto de um abraço entre os dois craques e com o título "O Maior".

Conversas sobre futebol e bastidores



No vídeo gravado e recuperado do arquivo, Pelé recebe Maradona em clima descontraído durante um jantar no Rio. Os dois conversam sobre política, carreira, estilos de jogo e dificuldades enfrentadas contra defensores europeus e sul-americanos.



Em determinado momento, Maradona relembra a marcação dos defensores italianos. "Precisam te tocar, precisam te sentir. Eles faziam isso comigo, me agarravam, e eu batia na mão deles. Eles querem te tocar e vão atrás de você.", afirmou o argentino.



Pelé concorda e detalha mais o tipo de marcação italiana. Depois, os dois comparam as faltas feitas por italianos e alemães, consideradas táticas, com a dos jogadores sul-americanos, mais agressivos nas entradas.



O Rei do futebol ainda complementa: "Principalmente os uruguaios". Opinião que o argentino concorda prontamente.





