Robert Lewandowski está deixando o BarcelonaDivulgação / Barcelona

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Rio - A equipe saudita interessada em Robert Lewandowski é o Al-Hilal. De acordo com informações da imprensa polonesa, o centroavante, de 37 anos, recebeu uma "proposta irrecusável" e está muito perto de ser anunciado como reforço do time do Oriente Médio.
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O Al-Hilal teria acenado com uma oferta salarial de 90 milhões de euros (cerca de R$ 530 milhões) por ano para o atacante. O acordo estaria bem encaminhado.
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Com contrato com o Barcelona até o fim de junho, Robert Lewandowski falou em tom de despedida do clube espanhol, depois do título da La Liga. Ele não recebeu qualquer oferta para renovar.
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"Pode haver uma opção em uma liga inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja o momento de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção apareça, e não descarto essa possibilidade. Acabei de descobrir que me restam 51 dias de contrato, então ainda tenho tempo. Vou escutar mais algumas ofertas e depois decidirei. Aprecio onde estou e gosto disso. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que está claro é que vou continuar jogando", disse.
Com passagens por Borussia Dortmund e pelo Bayern, Robert Lewandowski chegou ao Barcelona em 2022. Pelo clube espanhol, ele conquistou três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.
 