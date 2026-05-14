Robert Lewandowski está deixando o BarcelonaDivulgação / Barcelona
Al-Hilal teria oferecido R$ 530 milhões por ano para contratar Lewandowski
Atacante, de 37 anos, está perto de deixar o Barcelona
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