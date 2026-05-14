Robert Lewandowski está deixando o Barcelona - Divulgação / Barcelona

Robert Lewandowski está deixando o BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 14/05/2026 11:44

Rio - A equipe saudita interessada em Robert Lewandowski é o Al-Hilal. De acordo com informações da imprensa polonesa, o centroavante, de 37 anos, recebeu uma "proposta irrecusável" e está muito perto de ser anunciado como reforço do time do Oriente Médio.

O Al-Hilal teria acenado com uma oferta salarial de 90 milhões de euros (cerca de R$ 530 milhões) por ano para o atacante. O acordo estaria bem encaminhado.

Com contrato com o Barcelona até o fim de junho, Robert Lewandowski falou em tom de despedida do clube espanhol, depois do título da La Liga. Ele não recebeu qualquer oferta para renovar.

"Pode haver uma opção em uma liga inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja o momento de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção apareça, e não descarto essa possibilidade. Acabei de descobrir que me restam 51 dias de contrato, então ainda tenho tempo. Vou escutar mais algumas ofertas e depois decidirei. Aprecio onde estou e gosto disso. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que está claro é que vou continuar jogando", disse.

Com passagens por Borussia Dortmund e pelo Bayern, Robert Lewandowski chegou ao Barcelona em 2022. Pelo clube espanhol, ele conquistou três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.