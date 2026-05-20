Endrick fez oito gols e deu sete assistências em 21 jogos pelo Lyon, 19 como titular - Franck Fife / AFP

Endrick fez oito gols e deu sete assistências em 21 jogos pelo Lyon, 19 como titularFranck Fife / AFP

Publicado 20/05/2026 07:37





"No Brasil, quando alguém passa por um momento difícil, costumam dizer que essa pessoa tem que matar um leão por dia. Eu passei, por meses, por algo que nenhum atleta quer passar. Mas eu decidi que não ia matar um leão sequer, eu decidi me tornar um. E foi aqui que eu encontrei o que eu precisava para recuperar minhas forças. Os meses de angústia deram lugar a meses de alegria, de vitórias e também de aprendizado", disse o jogador. França - De volta ao Real Madrid, Endrick se despediu do Lyon em vídeo publicado nas redes sociais. Sem espaço no clube merengue, o brasileiro foi emprestado ao time francês em dezembro do ano passado, até o fim da temporada. Lá, brilhou e, inclusive, foi convocado por Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo "No Brasil, quando alguém passa por um momento difícil, costumam dizer que essa pessoa tem que matar um leão por dia. Eu passei, por meses, por algo que nenhum atleta quer passar. Mas eu decidi que não ia matar um leão sequer, eu decidi me tornar um. E foi aqui que eu encontrei o que eu precisava para recuperar minhas forças. Os meses de angústia deram lugar a meses de alegria, de vitórias e também de aprendizado", disse o jogador.

"Infelizmente, mesmo mais forte, um leão não pode ficar em um lugar só. Eu tenho que me despedir agora, e começar uma viagem de volta, que vai ser muito mais demorada, porque eu volto carregando bem mais do que tinha quando cheguei. Pelo resto da minha vida vou carregar essa cidade comigo, no coração e na lembrança, sempre que eu olhar para o sorriso do meu filho, que Deus entregou para a nossa família aqui em Lyon. Obrigado por tudo", complementou.

Ao todo, Endrick fez oito gols e deu sete assistências em 21 jogos pelo Lyon, 19 como titular.

A despedida de Endrick



