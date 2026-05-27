Sergio Paiva Ribeiro, o Serginho Carioca, será homenageado - Divulgação

Sergio Paiva Ribeiro, o Serginho Carioca, será homenageadoDivulgação

Publicado 27/05/2026 20:32 | Atualizado 27/05/2026 20:50

Rio - Conhecido pela merecida e justíssima alcunha de "Pelé da Bola Pesada" nas décadas de 1960 e 1970, o ex-jogador de futebol de salão, Sergio Paiva Ribeiro, o Serginho Carioca, será homenageado, neste sábado (30), a partir das 11h30, na Geral Feira de Futebol, no Shopping Boulevard Rio, em Vila Isabel.

Na ocasião, o craque – um dos maiores do futsal brasileiro – irá celebrar o lançamento de sua camisa retrô da Associação Atlética Vila Isabel (confeccionada pela marca Otaner), clube pelo qual foi tricampeão carioca na década de 1960. Serginho Carioca – que também brilhou no Palmeiras, após a primeira transação interestadual de um jogador de futebol de salão na história – participará de uma sessão de autógrafos e relembrará os tempos da geração de ouro do esporte, quando sagrou-se tricampeão carioca com o manto azul do querido ‘Vilinha’, berço do futsal nacional.

No Alviverde, o ala, famoso por sua habilidade, velocidade e visão de jogo, foi bicampeão brasileiro, pentacampeão paulista e campeão Sul-Americano, título que também conquistou vestindo a Amarelinha da seleção brasileira de futsal.