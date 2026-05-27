Sergio Paiva Ribeiro, o Serginho Carioca, será homenageadoDivulgação
Ícone do futsal brasileiro, Serginho Carioca receberá homenagem em Vila Isabel
Ex-atleta fez história nas décadas de 1960 e 1970
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