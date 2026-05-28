Jogador de vôlei japonês Shunichiro SatoReprodução / Instagram
A Associação Japonesa de Voleibol (JVA) agiu de imediato. Assim que saiu a notícia da prisão do jogador em Tóquio por causa da posse de entorpecentes, nesta quinta-feira, já houve o anúncio do corte da LNV.
"Hoje, 28 de maio, Shunichiro Sato, membro da seleção japonesa masculina de voleibol de 2026, foi preso sob suspeita de posse de drogas. A polícia está investigando os fatos do caso. A Associação Japonesa de Voleibol (JVA) leva este incidente muito a sério e pede profundas desculpas por ele ter traído a confiança de todos os envolvidos que nos apoiaram e aos nossos fãs", divulgou a entidade.
Os primeiros jogos da seleção japonesa na Liga das Nações pelo Grupo 3 ocorrem entre os dias 10 e 14 de junho, em Linyi, na China, diante de Ucrânia, Polônia, os anfitriões e a Eslovênia.
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