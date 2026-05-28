Jogador de vôlei japonês Shunichiro Sato - Reprodução / Instagram

Jogador de vôlei japonês Shunichiro SatoReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2026 19:16

O Japão se destaca por ser um país onde a disciplina e a ordem prevalecem, com muito respeito ao próximo e cortesia. Prezando por seus valores, a seleção nacional de vôlei masculino anunciou, em nota oficial, o corte de Shunichiro Sato da Liga das Nações de Vôlei após o central ser preso sob suspeita de posse de maconha.



A Associação Japonesa de Voleibol (JVA) agiu de imediato. Assim que saiu a notícia da prisão do jogador em Tóquio por causa da posse de entorpecentes, nesta quinta-feira, já houve o anúncio do corte da LNV.



"Hoje, 28 de maio, Shunichiro Sato, membro da seleção japonesa masculina de voleibol de 2026, foi preso sob suspeita de posse de drogas. A polícia está investigando os fatos do caso. A Associação Japonesa de Voleibol (JVA) leva este incidente muito a sério e pede profundas desculpas por ele ter traído a confiança de todos os envolvidos que nos apoiaram e aos nossos fãs", divulgou a entidade.

"Além disso, a JVA removeu Shunichiro Sato da lista de convocados para a seleção japonesa masculina de voleibol de 2026 a partir de hoje", decretou. "A JVA continuará a se esforçar para promover a integridade no mundo do voleibol. Mais uma vez, apresentamos nossas mais sinceras desculpas pelo grande transtorno e preocupação causados a todas as partes envolvidas e aos nossos fãs."



Os primeiros jogos da seleção japonesa na Liga das Nações pelo Grupo 3 ocorrem entre os dias 10 e 14 de junho, em Linyi, na China, diante de Ucrânia, Polônia, os anfitriões e a Eslovênia.