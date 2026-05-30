Arsenal e Paris Saint-Germain se enfrentam neste sábado (30), pela final da Liga dos Campeões. O duelo será às 13h (horário de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. A equipe inglesa tenta conquistar o título continental pela primeira vez, enquanto o clube francês busca o bicampeonato consecutivo.
O jogo terá transmissão da SBT(TV aberta) TNT (Canal fechado) e HBO Max (streaming).
Como chega o Paris Saint Germain:
O Paris Saint-Germain chega ao duelo em busca do bicampeonato consecutivo. Atual campeão da competição, a equipe francesa goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na final da última temporada e conquistou pela primeira vez o título da Liga dos Campeões. No Campeonato Francês, terminou na liderança com 76 pontos, seis a mais que o vice-líder Lens e também conquistou a Supercopa da frança após derrotar o Olympique de Marseille
Na Liga dos Campeões, o PSG terminou a fase de liga na 11ª colocação e precisou disputar os playoffs contra o Monaco. Na ocasião, venceu o jogo de ida por 3 a 2 e empatou a volta por 2 a 2. Nas oitavas de final, goleou o Chelsea com vitórias por 5 a 2 e 3 a 0. Nas quartas, passou pelo Liverpool ao vencer os dois jogos por 2 a 0. Já na semifinal, eliminou o Bayern de Munique após vitória por 5 a 4 na ida e empate por 1 a 1 na volta.
Para a decisão, o clube francês tem dúvidas na lateral direita. Hakimi sofreu uma lesão muscular na coxa direita na partida de ida contra o Bayern de Munique e retorna apenas para a final, com tendência de começar no banco de reservas. Já Nuno Mendes, que também desfalcou a equipe nos últimos jogos, está à disposição do técnico Luis Enrique.
Arsenal vem em busca de conquistar título inédito, Antes, a melhor campanha do time inglês na competição tinha sido na temporada 2005/06, quando chegou à final, mas acabou perdendo para o Barcelona.. Na temporada, o Arsenal já conquistou o campeonato inglês com uma rodada de antecedência, terminou com 85 pontos, sete a mais que o segundo colocado Manchester City.
Na Liga dos Campeões, os gunners fez melhor campanha da fase de liga com 100% de aproveitamento. Nas oitavas de final enfrentaram o Bayer Leverkusen com um empate no jogo da ida e 2 a 0 na volta, nas quartas, o Sporting com um empate de 0 a 0 em portugal e uma vitória de 1 a 0 no Emirates Stadium. Pela semifinal, o Atlético de Madrid, depois de um empate, fora de casa, e uma vitória por 1 a 0, em casa.
Para o duelo, o clube inglês terá um desfalque importante para o duelo. Ben White o lateral sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho direito e está fora da final. Com Timber também lesionado, a equipe poderá improvisar um lateral esquerdo ou um zagueiro na posição.
Paris Saint Germain: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
