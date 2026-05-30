Torcedores do PSG seguram bandeiras e sinalizadores antes da final Liga dos Campeões - Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

Torcedores do PSG seguram bandeiras e sinalizadores antes da final Liga dos CampeõesFoto: Kenzo Tribouillard/AFP

Publicado 30/05/2026 11:05

Horas antes da grande decisão da Champions League, torcedores do Paris Saint-Germain e Arsenal entraram em confronto na noite desta sexta-feira (29), em Budapeste. As imagens das redes sociais mostram ingleses e franceses trocando socos no meio da rua e jogando fogos de artifícios.



A preocupação da polícia local é uma escalada da violência para o confronto decisivo. Segundo portais da Europa, mais de dez mil torcedores sem ingressos foram para a capital húngara. Para conter possíveis conflitos, quatro mil policiais serão acionados para a segurança na Puskás Arena.





O jogo final da temporada europeia começa às 13h e coloca dois campeões nacionais frente a frente na Hungria. O PSG, atual campeão da Champions e soberano na França, tenta a segunda conquista de sua história. A equipe de Luis Enrique conta com a grande fase dos atacantes Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.



Do outro lado, os comandados do espanhol Mikel Arteta têm a defesa como ponto forte e contam com o bom momento dos zagueiros sul-americanos Gabriel Magalhães e Piero Hincapié. No setor ofensivo, o Arsenal deposita suas esperanças em Viktor Gyökeres, Eberechi Eze e Bukayo Saka.



Para chegar até a grande decisão, ambas as equipes despacharam adversários importantes. Em 11º na primeira fase, o PSG precisou disputar o playoff e eliminou o rival Monaco. Na sequência passou pelos ingleses Chelsea e Liverpool, nas oitavas e quartas, respectivamente. Talvez tenha enfrentado o melhor time na semifinal, o Bayern de Munique. Leia mais: Ancelotti garante Neymar na Copa do Mundo: 'Não vamos trocar ninguém' O jogo final da temporada europeia começa às 13h e coloca dois campeões nacionais frente a frente na Hungria. O PSG, atual campeão da Champions e soberano na França, tenta a segunda conquista de sua história. A equipe de Luis Enrique conta com a grande fase dos atacantes Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.Do outro lado, os comandados do espanhol Mikel Arteta têm a defesa como ponto forte e contam com o bom momento dos zagueiros sul-americanos Gabriel Magalhães e Piero Hincapié. No setor ofensivo, o Arsenal deposita suas esperanças em Viktor Gyökeres, Eberechi Eze e Bukayo Saka.Para chegar até a grande decisão, ambas as equipes despacharam adversários importantes. Em 11º na primeira fase, o PSG precisou disputar o playoff e eliminou o rival Monaco. Na sequência passou pelos ingleses Chelsea e Liverpool, nas oitavas e quartas, respectivamente. Talvez tenha enfrentado o melhor time na semifinal, o Bayern de Munique.