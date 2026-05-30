Gabigol, do Santos, foi expulso depois de marcar o segundo gol diante do VitóriaReprodução de TV
Gabigol é expulso em vitória do Santos por fazer gesto obsceno
Resultado empurra o Vasco, que joga neste domingo contra o Atlético-MG, para a zona de rebaixamento
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