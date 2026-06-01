James Milner jogou pelo Brighton & Hove Albion - Glyn Kirk / AFP

James Milner jogou pelo Brighton & Hove AlbionGlyn Kirk / AFP

Publicado 01/06/2026 10:39

O meia James Milner anunciou, na manhã desta segunda-feira (1º), a sua aposentadoria do futebol aos 40 anos. O jogador, que é o recordista de partidas no Campeonato Inglês, com 658 jogos em 24 temporadas, publicou um texto anunciando a despedida do esporte.



"Tive a sorte de viver momentos inesquecíveis, desde lutar contra o rebaixamento até conquistar títulos, disputar competições europeias e representar meu país, a Inglaterra, em duas Eurocopas e duas Copas do Mundo. Mas, acima de tudo, o que levarei para sempre comigo são as pessoas e as amizades que construí ao longo dessa trajetória", escreveu.

Milner foi revelado pelo Leeds em 2002. Desde então, acumulou passagens pelo Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Newcastle e Swindon Town. Ele estava no Brighton & Hove Albion. No total, conquistou três Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra e uma Liga dos Campeões, entre outros títulos.



Os clubes em que o atleta atuou se despediram em comunicados. "Milner foi uma figura-chave do lado do técnico Jurgen Klopp, seguindo uma trajetória ascendente nos anos que se seguiram", relembrou o Liverpool, destacando o sucesso do ídolo atuando pelo time.



Já o Brighton, sua última equipe, também parabenizou o atleta pela sua carreira. "Todos no Brighton & Hove Albion gostariam de agradecer ao James por seus serviços excepcionais prestados ao futebol e ao clube, e desejamos a ele e à sua família tudo de melhor para o futuro", disse.