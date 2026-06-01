Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Karen InsfranReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2026 11:56

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, falou sobre suas experiências amorosas. Solteira, a beldade entende que as relações do passado já se encerraram, mas admite que há um ex-namorado, que ainda faz parte dos seus pensamentos.

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"Acredito que todos têm seu lugar no passado. Não sou de voltar atrás, porque quando fecho um capítulo, é por um motivo. Gosto de olhar para frente. Embora haja uma pessoa em quem sempre penso", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade, que tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), afirmou que não se arrepende de nenhum relacionamento que teve, mas admite que nem sempre acertou.

"Já beijei um ou dois sapos, não vou negar… mas hoje sei muito bem que tipo de energia quero ao meu redor. Não me arrependo do que vivi. Cada relacionamento teve seu tempo e sua razão de ser. Mesmo os que não deram certo me ensinaram lições valiosas sobre o que quero e o que não quero", concluiu.