Momento em que o árbitro Felipe Fernandes de Lima vai ao monitor do VAR - Reprodução / CBF

Momento em que o árbitro Felipe Fernandes de Lima vai ao monitor do VARReprodução / CBF

Publicado 01/06/2026 16:29

A CBF tornou público o áudio do VAR envolvendo o gol anulado da Chapecoense na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O diálogo expõe a mudança de entendimento do árbitro Felipe Fernandes de Lima sobre o lance que gerou forte debate após a partida disputada no Nubank Parque.



Na avaliação inicial entre a equipe de arbitragem e o VAR, comandado por Antônio Magno Lima Cordeiro, havia consenso sobre a existência de um empurrão em Murilo dentro da área palmeirense Ainda assim, a interpretação preliminar era de que o defensor não conseguiria alcançar a bola nem participava diretamente da disputa, cenário que mantinha a validação do gol.





Durante a conversa, o responsável pelo vídeo reforça justamente essa leitura apresentada pelo juiz em campo.



"Tem o empurrão, mas você narra que a bola não chegaria para ele Foi exatamente o que tu narrou. Foi o que você narrou, não está na disputa", afirma Antônio Magno Lima Cordeiro na comunicação divulgada pela entidade.



O panorama, no entanto, mudou após reclamações intensas dos jogadores do Palmeiras. Utilizando uma possibilidade prevista pelo protocolo, Felipe Fernandes de Lima decidiu revisar a jogada no monitor instalado à beira do gramado.



Depois de rever as imagens, o árbitro alterou completamente sua interpretação. Para ele, o contato teve consequência direta na jogada ao retirar de Murilo a chance de disputar a bola.



"Para mim, a falta tem impacto. A bola está em jogo. Tira a possibilidade de o defensor disputar a bola. Ok? (...) Decisão vai ser que o gol será anulado, tiro livre direto a favor da defesa", comunicou o juiz à cabine do VAR antes do anúncio oficial ao estádio.



O lance não encerrou a atuação polêmica da arbitragem. Pouco depois do reinício da partida, a equipe de vídeo sugeriu nova revisão, desta vez por um contato envolvendo Khellven e Neto Pessoa na área do Palmeiras.



Após analisar o episódio, Felipe Fernandes de Lima apontou penalidade máxima para a Chapecoense. "Defesa joga deliberado, falta imprudente, dentro da área. Falta sem cartão", declarou o árbitro ao explicar a decisão.



Apesar da marcação, a Chapecoense desperdiçou a cobrança e deixou o campo derrotada. Mesmo atuando com um jogador a menos após a expulsão de Allan, o Palmeiras venceu por 1 a 0, chegou aos 41 pontos e abriu sete de vantagem sobre o Flamengo na liderança do Brasileirão. A equipe catarinense, por sua vez, segue na última colocação, com nove pontos, antes da pausa do torneio para a Copa do Mundo. Leia mais: Com Cristiano Ronaldo, Portugal inicia preparação para a Copa do Mundo Durante a conversa, o responsável pelo vídeo reforça justamente essa leitura apresentada pelo juiz em campo."Tem o empurrão, mas você narra que a bola não chegaria para ele Foi exatamente o que tu narrou. Foi o que você narrou, não está na disputa", afirma Antônio Magno Lima Cordeiro na comunicação divulgada pela entidade.O panorama, no entanto, mudou após reclamações intensas dos jogadores do Palmeiras. Utilizando uma possibilidade prevista pelo protocolo, Felipe Fernandes de Lima decidiu revisar a jogada no monitor instalado à beira do gramado.Depois de rever as imagens, o árbitro alterou completamente sua interpretação. Para ele, o contato teve consequência direta na jogada ao retirar de Murilo a chance de disputar a bola."Para mim, a falta tem impacto. A bola está em jogo. Tira a possibilidade de o defensor disputar a bola. Ok? (...) Decisão vai ser que o gol será anulado, tiro livre direto a favor da defesa", comunicou o juiz à cabine do VAR antes do anúncio oficial ao estádio.O lance não encerrou a atuação polêmica da arbitragem. Pouco depois do reinício da partida, a equipe de vídeo sugeriu nova revisão, desta vez por um contato envolvendo Khellven e Neto Pessoa na área do Palmeiras.Após analisar o episódio, Felipe Fernandes de Lima apontou penalidade máxima para a Chapecoense. "Defesa joga deliberado, falta imprudente, dentro da área. Falta sem cartão", declarou o árbitro ao explicar a decisão.Apesar da marcação, a Chapecoense desperdiçou a cobrança e deixou o campo derrotada. Mesmo atuando com um jogador a menos após a expulsão de Allan, o Palmeiras venceu por 1 a 0, chegou aos 41 pontos e abriu sete de vantagem sobre o Flamengo na liderança do Brasileirão. A equipe catarinense, por sua vez, segue na última colocação, com nove pontos, antes da pausa do torneio para a Copa do Mundo.

Confira o lance do gol anulado: