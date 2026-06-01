Momento em que o árbitro Felipe Fernandes de Lima vai ao monitor do VARReprodução / CBF
Na avaliação inicial entre a equipe de arbitragem e o VAR, comandado por Antônio Magno Lima Cordeiro, havia consenso sobre a existência de um empurrão em Murilo dentro da área palmeirense Ainda assim, a interpretação preliminar era de que o defensor não conseguiria alcançar a bola nem participava diretamente da disputa, cenário que mantinha a validação do gol.
Durante a conversa, o responsável pelo vídeo reforça justamente essa leitura apresentada pelo juiz em campo.
"Tem o empurrão, mas você narra que a bola não chegaria para ele Foi exatamente o que tu narrou. Foi o que você narrou, não está na disputa", afirma Antônio Magno Lima Cordeiro na comunicação divulgada pela entidade.
O panorama, no entanto, mudou após reclamações intensas dos jogadores do Palmeiras. Utilizando uma possibilidade prevista pelo protocolo, Felipe Fernandes de Lima decidiu revisar a jogada no monitor instalado à beira do gramado.
Depois de rever as imagens, o árbitro alterou completamente sua interpretação. Para ele, o contato teve consequência direta na jogada ao retirar de Murilo a chance de disputar a bola.
"Para mim, a falta tem impacto. A bola está em jogo. Tira a possibilidade de o defensor disputar a bola. Ok? (...) Decisão vai ser que o gol será anulado, tiro livre direto a favor da defesa", comunicou o juiz à cabine do VAR antes do anúncio oficial ao estádio.
O lance não encerrou a atuação polêmica da arbitragem. Pouco depois do reinício da partida, a equipe de vídeo sugeriu nova revisão, desta vez por um contato envolvendo Khellven e Neto Pessoa na área do Palmeiras.
Após analisar o episódio, Felipe Fernandes de Lima apontou penalidade máxima para a Chapecoense. "Defesa joga deliberado, falta imprudente, dentro da área. Falta sem cartão", declarou o árbitro ao explicar a decisão.
Apesar da marcação, a Chapecoense desperdiçou a cobrança e deixou o campo derrotada. Mesmo atuando com um jogador a menos após a expulsão de Allan, o Palmeiras venceu por 1 a 0, chegou aos 41 pontos e abriu sete de vantagem sobre o Flamengo na liderança do Brasileirão. A equipe catarinense, por sua vez, segue na última colocação, com nove pontos, antes da pausa do torneio para a Copa do Mundo.
Confira o lance do gol anulado:
Áudio do VAR no gol anulado da Chapecoense contra o Palmeiras.— Renan Oguma (renanoguma) June 1, 2026
Árbitro: "Eu vejo o empurrão no Murilo, mas pra mim a bola não está na disputa dele, ele não poderia pegar essa bola".
VAR: "Concordo com a decisão, exatamente o que ele narra é o que a imagem mostra pra gente".… pic.twitter.com/9IoGdaWtLz
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