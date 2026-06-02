Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 11:43

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, costuma falar de sexo. A beldade afirmou que os homens depois de uma relação sexual ficam bastante impressionados e costumam fazer tudo que as mulheres desejam.

"Você transa com seu parceiro e ele esquece tudo, e te dá tudo o que você pede", disse a beldade em entrevista ao site "Popular".

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A beldade, que tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), também estimulou que as mulheres conversem sobre o assunto.

"É importante falar de sexo sem tabus. Faz parte da saúde emocional", concluiu Karen, que é figura bastante conhecida em seu país.