Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, costuma falar de sexo. A beldade afirmou que os homens depois de uma relação sexual ficam bastante impressionados e costumam fazer tudo que as mulheres desejam.
"Você transa com seu parceiro e ele esquece tudo, e te dá tudo o que você pede", disse a beldade em entrevista ao site "Popular".
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Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Karen Insfran - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
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Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
A beldade, que tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina), também estimulou que as mulheres conversem sobre o assunto.
"É importante falar de sexo sem tabus. Faz parte da saúde emocional", concluiu Karen, que é figura bastante conhecida em seu país.