Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, deu um recado para as mulheres, que costumam ter ciúmes dos seus namorados ou maridos. A beldade afirmou que o stress, motivado pela insegurança nas relações, acaba resultando em envelhecimento.
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Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
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Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
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Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução/ Instagram
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Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo aproveitando o verão - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo aproveitando o verão - Reprodução/ Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
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Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Tentar controlar alguém constantemente, checar tudo e se estressar com isso acaba cobrando seu preço. Prefiro investir minha energia em mim mesma, em me sentir bem e aproveitar o relacionamento em paz. O estresse constante aparece mais cedo ou mais tarde", disse em entrevista ao site "Popular".
Apesar de toda a beleza impressionante exibida em suas redes sociais (@leidycardozopy), Leidy admite que já teve insegurança em relacionamentos.
"Claro, sou humana e já me senti insegura, mas não deixo isso controlar minhas decisões. Quando algo me incomoda, falo. Para mim, a confiança vale muito mais do que qualquer explosão de ciúme", concluiu.