Troféu da Copa do Mundo - Fabrice Coffrini / AFP

Troféu da Copa do MundoFabrice Coffrini / AFP

Publicado 08/06/2026 16:11 | Atualizado 08/06/2026 16:12

Rio - O Disney+ e a CazéTV acertaram a renovação da parceria, o que garante a inclusão do canal na oferta de ESPN no Disney+ pelos próximos três anos. O anúncio foi feto nesta segunda-feira (8).

Com o acordo, os assinantes seguem com acesso a transmissões ao vivo de grandes eventos esportivos, o que inclui a Copa do Mundo de 2026. A CazéTV fará cobertura do torneio e passará os jogos.

O contrato também contempla a Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá no Brasil, e a Olimpíada de Los Angeles, em 2028.

"Estamos muito satisfeitos em continuar oferecendo a CazéTV dentro da ESPN no Disney+. Este acordo reforça nossa estratégia de expandir o conteúdo esportivo na plataforma, que já inclui todo o catálogo da ESPN", afirmou Renato D’Angelo, General Manager do Brasil e Head de Direct-to-Consumer para a América Latina da The Walt Disney Company.

"Ao trazer eventos como a Copa do Mundo da FIFA, a Copa do Mundo Feminina no Brasil e os Jogos Olímpicos, ampliamos ainda mais nossa oferta de conteúdos relevantes, conectados a diferentes perfis de fãs, fortalecendo nossa proposta como o principal destino do esporte no streaming", completou.

Paulo Planet, Head de Distribuição de Plataformas da CazéTV, também celebrou o acordo: "A renovação da parceria com o Disney+ amplia o acesso à cobertura da CazéTV em uma plataforma que faz parte do dia a dia dos brasileiros. É mais um passo da nossa estratégia de estar onde o público está, entregando uma experiência consistente com a nossa voz única, especialmente durante a Copa do Mundo".

O Disney+ se vê como um "destino-chave" para acompanhar a Copa do Mundo de 2026. Isso porque vai reunir as transmissões da CazéTV de todos os 104 jogos e a cobertura completa da ESPN.