Konaté será o novo reforço do Real Madrid - Franck Fife / AFP

Konaté será o novo reforço do Real MadridFranck Fife / AFP

Publicado 08/06/2026 15:28

Em busca de um novo clube desde o anúncio de sua saída do Liverpool, o zagueiro francês Ibrahima Konaté assinou contrato com o Real Madrid até 2030, informou à AFP nesta segunda-feira (8) uma fonte próxima às negociações.



O presidente do clube merengue, Florentino Pérez, cuja reeleição foi confirmada no início desta madrugada, havia afirmado na semana passada que Konaté seria o primeiro reforço da equipe caso renovasse seu mandato, juntamente com o retorno do técnico português José Mourinho.



Segundo a fonte, o Real Madrid vai anunciar a contratação oficialmente nesta terça-feira (9). Assim, o elenco madridista terá mais um francês, além do astro Kylian Mbappé e dos meio-campistas Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga.

Konaté fez 183 jogos com a camisa do Liverpool desde que chegou a Anfield, em 2021, conquistando a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra sob o comando do técnico alemão Jürgen Klopp em sua primeira temporada, na qual os 'Reds' perderam a final da Liga dos Campeões justamente para o Real Madrid.

O zagueiro de 27 anos também conquistou o Campeonato Inglês em 2025, já com o holandês Arne Slot no comando da equipe, antes de uma temporada 2025/2026 complicada, na qual o Liverpool só garantiu vaga na próxima edição da Champions na última rodada.



Konaté, que tem 28 jogos pela seleção da França, é um dos 26 jogadores convocados pelo técnico Didier Deschamps para disputar a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho) e tem grandes chances de ser titular.



