João Pedro participa de curta-metragem de Madonna Confessions II - Reprodução de vídeo / YouTube

João Pedro participa de curta-metragem de Madonna Confessions IIReprodução de vídeo / YouTube

Publicado 09/06/2026 09:53

Madonna lançou o curta-metragem Confessions II, no YouTube, para apresentar a introdução de seu novo álbum, previsto para 3 de julho. E entre artistas e modelos que participam da produção, João Pedro é um dos destaques, assim como e Cole Palmer.

Os dois jogadores do Chelsea, que ficaram fora da lista de suas seleções para a Copa do Mundo, aparecem com direito a levar uma 'mão boba' no bumbum da Rainha do pop. A cena se passa num banheiro e ambos estão 'urinando'.



O curta-metragem de Madonna tem 10 minutos e conta com muitos convidados especiais. Entre eles, a filha da cantora, Lourdes Leon, e Sabrina Carpenter, que participa da música "Bring Your Love", faixa inédita no novo álbum Confessions II.



Arca, Shygirl, Julia Garner, Gwendoline Christie, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Debi Mazar e Honey Dijon são outros que aparecem na produção.



O novo álbum de Madonna é a continuação de "Confessions on a Dance Floor", que trouxe músicas eletrônicas e de pistas de dança para as canções lançadas em 2005.