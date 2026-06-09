João Pedro participa de curta-metragem de Madonna Confessions IIReprodução de vídeo / YouTube
Vídeo: Fora da Copa, João Pedro participa de curta de Madonna e leva 'mão boba'
Produção audiovisual marca a introdução do lançamento do novo álbum da Rainha do Pop
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São Paulo deve desistir de contratar zagueiro especulado no Botafogo
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OAB-RJ reúne nomes importantes do Jiu-Jitsu para debater e reforçar o combate ao assédio nos tatames
O objetivo foi fortalecer ações de proteção e promover um ambiente mais seguro, respeitoso e acolhedor para as mulheres no esporte
Ciryl Gane projeta quedas em disputa de cinturão contra Poatan no UFC Casa Branca: 'É MMA'
Francês indica que confronto pelos pesos-pesados pode não se limitar à trocação e deixa aberta a possibilidade de explorar o grappling
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