Vítor Pereira comandou o Wolverhampton e o Nottingham Forest na última temporada - AFP

Vítor Pereira comandou o Wolverhampton e o Nottingham Forest na última temporadaAFP

Publicado 09/06/2026 16:16

Rio - Após conseguir manter o Nottingham Forest na elite do futebol inglês, o técnico Vitor Pereira entrou na mira do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para a próxima temporada. Segundo o jornal inglês "talkSPORT", o clube saudita está disposto a oferecer um salário elevado para convencer o treinador português.

Vitor Pereira, de 57 anos, está nos planos do Nottingham Forest para a próxima temporada e já estaria envolvido no planejamento. O clube inglês, inclusive, tem interesse na renovação contratual, que é válido até junho de 2027. Porém, o interesse dos sauditas pode mudar os planos dos ingleses.

Vítor Pereira assumiu o Nottingham Forest em fevereiro, substituindo Sean Dyche em um momento delicado da temporada. Desde então, comandou a equipe em 20 jogos, com oito vitórias em todas as competições. Um dos destaques foi uma sequência de dez jogos de invencibilidade, que evitou o rebaixamento.

Além da evitar o rebaixamento no Campeonato Inglês, Vitor Pereira levou o Nottingham Forest à semifinal da Liga Europa. Bicampeão europeu na década de 70, o Forest foi eliminado pelo Aston Villa, também da Inglaterra, na semifinal. O time inglês terminou campeão da competição.

O interesse do Al-Hilal em Vitor Pereira é antigo. O treinador português já teve passagens pelo Al-Ahli e Al-Shabab, e a experiência no futebol saudita agrada o Al-Hilal. Na última temporada, o clube trocou Jorge Jesus por Simone Inzaghi, mas a temporada sem títulos não foi bem avaliada.

