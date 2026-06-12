Alexander Barboza, ex-Botafogo, agora veste a camisa do PalmeirasDivulgação / Palmeiras
Barboza, ex-Botafogo, é suspenso pelo STJD e pode adiar estreia no Palmeiras
Zagueiro foi punido por expulsão contra o Flamengo, em março
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