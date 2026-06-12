Alexander Barboza, ex-Botafogo, agora veste a camisa do Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Alexander Barboza, ex-Botafogo, agora veste a camisa do PalmeirasDivulgação / Palmeiras

Publicado 12/06/2026 19:30

Rio - O zagueiro Alexander Barboza, ex-Botafogo e novo reforço do Palmeiras, foi punido, nesta sexta-feira (12), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador recebeu dois jogos de suspensão por causa da expulsão no clássico contra o Flamengo, disputado em março.

Barboza foi enquadrado no artigo 258, que cita "qualquer violação à ética esportiva" e pegou dois jogos de suspensão. O zagueiro já cumpriu um jogo de maneira automática, mas agora terá que cumprir mais um. A decisão cabe recurso do Palmeiras.

Na ocasião, Barboza foi expulso ainda no primeiro tempo após impedir uma chance clara de gol do Flamengo. O árbitro Anderson Daronco relatou na súmula que foi xingado pelo zagueiro tanto na saída de campo quanto no túnel de acesso aos vestiários.

A suspensão pode atrapalhar a estreia de Barboza no Palmeiras. Contratado no fim do mês passado, o zagueiro já foi anunciado, mas só pode jogar depois da abertura da janela de transferências, após Copa do Mundo, no dia 20 de julho.