Martin Anselmí no jogo entre Botafogo e Barcelona de Guayaquil - Vítor Silva/Botafogo

Martin Anselmí no jogo entre Botafogo e Barcelona de GuayaquilVítor Silva/Botafogo

Publicado 13/06/2026 10:31

O ex-técnico do Botafogo Martín Anselmi foi anunciado pelo Elche, clube que disputa o Campeonato Espanhol, na manhã deste sábado (13). O acordo é válido até a metade de 2027, com a inclusão de mais uma temporada adicional caso ele consiga cumprir metas.



"O treinador argentino desenvolveu equipes com personalidade e uma proposta ofensiva bem definida, características que se alinham à intenção do clube de continuar construindo um projeto competitivo e atrativo para sua torcida em uma Primeira Divisão cada vez mais exigente", afirma o comunicado do clube.

Anselmi treinou o Botafogo nos primeiros meses de 2026, mas acabou demitido em março, após uma sequência de resultados negativos, como a eliminação na pré-Libertadores. Antes do Glorioso, o treinador argentino havia comandado o Porto, de Portugal, no primeiro semestre de 2025, comandando a equipe europeia na Copa do Mundo de Clubes.

O Elche encerrou a sua participação no Campeonato Espanhol 2025/26 na 15ª colocação. "A chegada de Anselmi reforça o compromisso do Elche CF com uma visão de futebol baseada no protagonismo e na ambição competitiva", destaca a nota do time.