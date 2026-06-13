Brito estava internado desde maio devido a um quadro de pneumonia - Reprodução / Instagram

Brito estava internado desde maio devido a um quadro de pneumoniaReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 08:59 | Atualizado 13/06/2026 17:07

Rio - O corpo do jogador Brito, zagueiro tricampeão mundial em 1970 e um dos maiores ídolos do Vasco, foi velado neste sábado (13), às 11h, no Cemitério da Ilha do Governador, Zona Norte. O enterro começou às 15h30, no mesmo local.

A cerimônia acontece no mesmo dia da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, torneio que o ex-zagueiro conquistou em 1970, marcando seu nome na história do futebol.

O ex-jogador morreu na última quinta-feira (11) , aos 86 anos. A família não informou a causa da morte, mas ele estava internado desde maio, devido a um quadro de pneumonia.

Eternizado

Em nota, o Cruz-Maltino relembrou a trajetória de Brito na equipe e lamentou o falecimento dele. "Hércules Brito Ruas tinha 86 anos, era vascaíno de berço e foi revelado em São Januário. Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em duas passagens: 1957 e de 1959 até 1969. Conquistou o Torneio de Paris de 57 e o Rio São Paulo de 66", escreveu o perfil do clube.



O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, também se manifestou. "Brito nos deixou como um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. Sua contribuição para o tricampeonato mundial na Copa de 70 será eternamente lembrada por todos nós. Presto minha reverência a este ídolo do nosso país."



Na Copa de 1970, fez uma histórica dupla de zaga com Piazza, que era conhecido pela técnica. Já Brito, pela pela força e imposição física. Ele foi titular em todos os jogos do Brasil no Mundial.