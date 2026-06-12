Brito estava internado desde maio devido a um quadro de pneumoniaReprodução / Instagram
O Alvinegro, onde o jogador atuou de 1971 a 1974, ressaltou que o ex-atleta é um "gigante do futebol brasileiro". "A Família Botafogo lamenta profundamente o falecimento do ex-zagueiro, que defendeu de forma histórica a nossa Seleção e honrou as cores do Glorioso na década de 70", escreveu o Glorioso.
Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, perdemos um dos gigantes do tricampeonato mundial: Hércules Brito Ruas.— Botafogo F.R. (@Botafogo) June 12, 2026
A Família Botafogo lamenta profundamente o falecimento do ex-zagueiro, que defendeu de forma histórica a nossa Seleção e honrou as cores do Glorioso na década de… pic.twitter.com/xH58NRyz3Z
Já o Rubro-Negro, time em que Brito jogava quando foi convocado para a Copa do Mundo 1970, mencionou o seu compromentimento ao clube. "Rubro-negro no histórico esquadrão do Tri em 1970, foi eleito o jogador mais bem preparado fisicamente daquela Copa. Em sua passagem pela Gávea, Brito honrou e respeitou o nosso Manto."
O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Hércules Brito Ruas, o Brito, aos 86 anos.— Flamengo (@Flamengo) June 12, 2026
Rubro-negro no histórico esquadrão do Tri em 1970, foi eleito o jogador mais bem preparado fisicamente daquela Copa. Em sua passagem pela Gávea, Brito honrou e… pic.twitter.com/RW8enLyjYQ
Por fim, o Tricolor desejou forças aos familiares e amigos. "Em época de Copa do Mundo, celebramos a carreira de um dos grandes defensores do nosso futebol e que marcou seu nome em um dos maiores elencos da história do esporte mundial", afirma o comunicado.
O Fluminense FC lamenta profundamente a morte de Brito, zagueiro campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1970.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 12, 2026
Em época de Copa do Mundo, celebramos a carreira de um dos grandes defensores do nosso futebol e que marcou seu nome em um dos maiores elencos da história do… pic.twitter.com/TVtaSgzIC3
Ídolo eterno
O ex-zagueiro é um dos maiores ídolos do Vasco, onde conquistou o Torneio de Paris de 1957 e o Rio-São Paulo de 1966. O Cruz-Maltino também publicou, na quinta-feira, uma nota de pesar, ressaltando que o ex-jogador disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em duas passagens: 1957 e de 1959 até 1969. "Obrigado por tudo, ídolo! Descanse em paz", afirmou o clube.
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