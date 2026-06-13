Italo Ferreira em ação - Aaron Hughes/WSL

Italo Ferreira em ação Aaron Hughes/WSL

Publicado 13/06/2026 15:55

Rio - Italo Ferreira e Gabriel Medina vão disputar a liderança do ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL) na etapa de Punta Roca, em El Salvador. Os brasileiros venceram os confrontos das quartas de final, neste sábado (13), e garantiram vaga nas semifinais.

No primeiro confronto da história do surfe entre dois campeões olímpicos, Italo Ferreira levou a melhor e venceu Kauli Vaast por 10,67 e 8,33. Já Gabriel Medina derrotou o mexicano Alan Cleland por 8,80 a 6,17, em um confronto marcado por poucas ondas.

Italo Ferreira e Gabriel Medina são os únicos que podem terminar a etapa na liderança do ranking mundial. Líder do campeonato, o campeão olímpico pode permanecer na liderança mesmo em caso de derrota na semifinal. Já o tricampeão precisa conquistar o título da etapa para retomar a ponta.

Na outra chave, o japonês Kanoa Igarashi e o italiano Leonardo Fioravanti avançaram às semifinais e vão se enfrentar por uma vaga na decisão contra Italo Ferreira ou Gabriel Medina. Esta é a última etapa antes da prova em Saquarema, no Rio de Janeiro, na próxima semana.