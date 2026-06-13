Maccarena Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Maccarena Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 15:20

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, falou sobre um ponto importante dos relacionamentos: a vida sexual. A beldade deu sua opinião sobre como a situação deve aconteceu e criticou homens que fazem a proposta para o ato sem gastarem tempo com a conquista.

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"Se ele quer levar o relacionamento a sério, se ele realmente gosta da mulher, os homens nunca falam sobre sexo com ela; isso é até rude. Eles precisam se conhecer primeiro, conquistá-la, e o sexo seria a cereja do bolo, mas quando o relacionamento estiver estabelecido", disse em entrevista ao site "Popular".

Macca Avalos deixou claro que não fala em nome de todas as mulheres, mas deu sua opinião. Ela acredita que pedir para fazer sexo não é algo positivo.

"E a verdade é que cada ser humano é diferente, depende das circunstâncias, da idade, de muitos fatores, mas nunca vai ser bem visto se alguém te pedir sexo. Quero dizer. Pelo menos essa não é a maneira de conquistar, agora se você quer sexo casual é outra coisa. Mas há mulheres e mulheres", finalizou.