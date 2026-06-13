Maccarena Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram
Musa do Olimpia critica homens que propõe sexo para mulheres: 'É conquista'
Macca Avalos tem mais de 200 mil seguidores no Instagram
No grupo do Brasil, Escócia bate o Haiti na estreia na Copa do Mundo
McGinn foi o responsável por balançar a rede na partida, ainda no primeiro tempo
Alemanha e Espanha buscam alternativas para driblar o calor nos Estados Unidos
Altas temperaturas são dor de cabeça para as seleções na Copa do Mundo
Torcedores admitem frustração com tropeço do Brasil na estreia na Copa
Seleção empatou com Marrocos por 1 a 1
Brasil pode ter mudanças na escalação em próximos jogos da Copa
Seleção ficou no empate com Marrocos por 1 a 1
Raphinha e Igor Thiago são criticados em estreia da Seleção na Copa do Mundo
Jogadores oscilaram e foram criticados no empate com o Marrocos
Atuação de Douglas Santos contra Marrocos rende elogios na Web; veja
Apesar do empate, lateral-esquerdo ganha destaque positivo nas redes sociais
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