UFC realizou evento no jardim da Casa Branca no domingo, 15 de junho - Divulgação / UFC

UFC realizou evento no jardim da Casa Branca no domingo, 15 de junhoDivulgação / UFC

Publicado 16/06/2026 10:44

O FBI frustrou um possível ataque contra o evento do UFC realizado no fim de semana na Casa Branca , do qual participaram o presidente Donald Trump e outras autoridades de alto escalão, afirmou nesta terça-feira (16) o diretor da agência.

Segundo uma reportagem da Fox News compartilhada nas redes sociais pelo diretor do FBI, o plano incluía o uso de drones e atiradores de elite.

"Graças à rápida atuação deste FBI, de nossos parceiros e do Departamento de Justiça em uma operação que abrangeu vários estados, várias pessoas estão agora sob custódia e os ataques supostamente planejados foram interrompidos antes de acontecer", escreveu Kash Patel no X.

A publicação incluía uma imagem de uma manchete da Fox News que dizia: "FBI frustra suposto plano com drones explosivos contra evento do UFC na Casa Branca, dizem autoridades". Patel também compartilhou o link da reportagem.

Segundo a Fox News, citando autoridades não identificadas, cinco pessoas foram detidas e os investigadores identificaram outras 23 pessoas em uma "possível rede de conspiradores".

O plano consistia em usar drones para atingir edifícios próximos à Casa Branca durante o evento do Ultimate Fighting Championship (UFC) e provocar uma evacuação em massa que "direcionaria a multidão para uma equipe de atiradores de elite previamente posicionada", informou a emissora.

Também havia planos para invadir os portões da Casa Branca com uma "segunda onda", segundo a reportagem.

Questionado sobre mais detalhes a respeito da publicação de Patel, o FBI informou à AFP: "No momento, não temos nada a acrescentar à publicação."

No domingo, Trump se juntou a milhares de fãs do UFC para assistir ao inédito evento realizado na Casa Branca, em uma arena temporária montada no Jardim Sul da residência presidencial.

O evento "UFC Freedom 250" - realizado no mesmo dia do 80º aniversário de Trump - marcou o início das celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

Trump foi alvo de várias tentativas de assassinato nos últimos anos. A mais recente ocorreu em abril, quando um homem armado tentou invadir um evento com jornalistas na Casa Branca.