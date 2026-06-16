Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 16/06/2026 11:47

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, abordou um tema fundamental nos relacionamentos: a fidelidade. Na opinião da modelo, quando uma das partes rompe com o acordo, por mais que a relação possa não ser encerrada ela nunca mais será do mesmo jeito.

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"Não vou entrar em detalhes sobre situações privadas, mas posso dizer que, quando a confiança é quebrada, o relacionamento nunca mais será o mesmo. Há coisas que podem ser discutidas e outras que simplesmente mudam tudo para sempre", disse em entrevista ao portal "Popular".

A beldade, que já passou por experiências ruins em relacionamentos, afirmou que elevou a sua régua por conta das frustrações.

"Aprendi a me valorizar mais, a ouvir minha intuição e a não me contentar com menos do que mereço. Também entendi que o amor-próprio deve estar acima de qualquer dependência emocional", concluiu.