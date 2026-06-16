Arthur em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio
De acordo com o clube, apesar do interesse do atleta em permanecer na equipe, as partes não chegaram a um acordo financeiro. Nos últimos dias, a diretoria havia apresentado uma proposta para que o volante renovasse até o fim de 2028.
Com isso, Arthur retornará à Juventus, Itália. Na atual temporada, o meia entrou em campo em 23 partidas, sendo 17 como titular. O volante marcou um gol e deu duas assistências, além de conviver com lesões ao longo da última temporada, ficando fora de alguns jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.
Confira o comunicado oficial do Grêmio:
Diante da manifestação de interesse na permanência do atleta, o Clube formalizou proposta de novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na Arena.
O Grêmio agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua sequência esportiva."
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