Arthur em treino do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Arthur em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 16/06/2026 16:07

Rio Grande do Sul - O Grêmio anunciou nesta terça-feira (16) a saída do meia Arthur. Em comunicado oficial, o clube informou que o vínculo de empréstimo do jogador, junto à Juventus, não será estendido. Com isso, o jogador estará livre para definir seu futuro na próxima janela de transferências. O Fluminense sondou a situação do atleta.



De acordo com o clube, apesar do interesse do atleta em permanecer na equipe, as partes não chegaram a um acordo financeiro. Nos últimos dias, a diretoria havia apresentado uma proposta para que o volante renovasse até o fim de 2028.





Com isso, Arthur retornará à Juventus, Itália. Na atual temporada, o meia entrou em campo em 23 partidas, sendo 17 como titular. O volante marcou um gol e deu duas assistências, além de conviver com lesões ao longo da última temporada, ficando fora de alguns jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Leia mais: Matheus Cunha elogia Endrick e o vê como 'um dos grandes talentos' da Seleção Com isso, Arthur retornará à Juventus, Itália. Na atual temporada, o meia entrou em campo em 23 partidas, sendo 17 como titular. O volante marcou um gol e deu duas assistências, além de conviver com lesões ao longo da última temporada, ficando fora de alguns jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

Confira o comunicado oficial do Grêmio:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual junto à Juventus-ITA, com término em 30 de junho de 2026.



Diante da manifestação de interesse na permanência do atleta, o Clube formalizou proposta de novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na Arena.



O Grêmio agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua sequência esportiva."