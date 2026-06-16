Rúben Amorim é o novo técnico do Milan - Divulgação / Milan

Rúben Amorim é o novo técnico do MilanDivulgação / Milan

Publicado 16/06/2026 15:30

O Milan oficializou nesta terça-feira (16) a contratação do português Rúben Amorim. O treinador assumirá a equipe italiana no início da temporada 2026/27 e terá contrato válido até junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano.



"Há ambições que te acompanham ao longo da carreira e, para mim, treinar o Milan sempre foi uma delas. Eu sei perfeitamente o que o AC Milan representa: história, prestígio e adeptos extraordinários em todo o mundo. É um desafio que enfrento com orgulho e entusiasmo, com plena consciência do que estas cores significam. Não vejo a hora de começar e viver todos os dias a paixão que anima o Milan", disse o comandante, no anúncio.