Rúben Amorim é o novo técnico do MilanDivulgação / Milan
"Há ambições que te acompanham ao longo da carreira e, para mim, treinar o Milan sempre foi uma delas. Eu sei perfeitamente o que o AC Milan representa: história, prestígio e adeptos extraordinários em todo o mundo. É um desafio que enfrento com orgulho e entusiasmo, com plena consciência do que estas cores significam. Não vejo a hora de começar e viver todos os dias a paixão que anima o Milan", disse o comandante, no anúncio.
O treinador chega à equipe após passagem pelo Manchester United. Durante o período no clube inglês, acumulou 63 jogos. Ao todo, venceu 24 partidas e teve aproveitamento de 38,7%, o pior índice de um treinador do time neste século, sendo demitido em janeiro.
O Milan teve uma temporada abaixo das expectativas. Mesmo com a contratação do astro croata Luka Modric, a equipe ficou longe da disputa por títulos e, após perder por 2 a 1 para o Cagliari em um confronto decisivo, terminou na quinta colocação do Campeonato Italiano, com 70 pontos. Dessa forma, não se classificou para a Liga dos Campeões de 2026/27 e disputará a Liga Europa.
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