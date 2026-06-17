FatalFans tem acordo com o Vila Nova - Roberto Corrêa/ Vila Nova F.C.

FatalFans tem acordo com o Vila NovaRoberto Corrêa/ Vila Nova F.C.

Publicado 17/06/2026 12:12

Rio - O futebol brasileiro pode se tornar o primeiro grande mercado do mundo a transformar o patrocínio de uma plataforma adulta em estratégia recorrente entre clubes profissionais. Com acordos já fechados com Vila Nova e Operário, ambos da Série B, a FatalFans negocia com o Corinthians um contrato estimado em R$ 17 milhões por um ano, envolvendo quatro modalidades. A possível entrada em um dos maiores clubes do país muda o patamar da discussão.

A entrada da plataforma no futebol começou pelo Vila Nova, em março de 2026, quando foi fechado contrato de um ano para estampar a marca dentro da numeração da camisa do clube goiano. Poucas semanas depois, veio o segundo passo, com o Operário Ferroviário, de Ponta Grossa, em acordo também anual para exposição no meião e no calção.

A sequência colocou a empresa em dois clubes profissionais da Série B em menos de um mês e abriu caminho para uma ambição maior: transformar contratos que poderiam parecer pontuais em uma estratégia nacional de patrocínio esportivo.

A FatalFans não foi a primeira empresa desse ramo a investir no futebol. Em 2022, a Fatal Models começou uma parceria com o Vitória. A empresa também esteve junto do Remo, Amazonas, Brusque, Paysandu, Ponte Preta, Vila Nova, ABC, Sampaio Corrêa e Tombense.