Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Florentino Pérez é o presidente do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 17/06/2026 15:41

Espanha - O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (17) que enviou um ofício à Uefa com "evidências relevantes" sobre o chamado "Caso Negreira", pedindo à entidade europeia que retome de forma "imediata" o processo contra o Barcelona.



No "Caso Negreira", a Justiça espanhola investiga supostos pagamentos do clube catalão a empresas de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha.



A suspeita é de que esses pagamentos poderiam servir para tentar obter alguma vantagem esportiva, algo que a diretoria do Barça nega, alegando que os valores eram referentes a relatórios de arbitragem.



Nesse contexto, o clube merengue afirma que no documento enviado à Uefa há "evidências relevantes que reforçam de forma contundente os indícios" de "pagamentos prolongados ao longo do tempo, obscuros e sem qualquer justificativa verificável" do Barcelona a Negreira.





"O Real Madrid ressalta que esses fatos configuram, sob a perspectiva do direito disciplinar desportivo, um risco sistêmico da maior gravidade para a integridade das competições, ao evidenciar a existência de uma estrutura de influência indevida sobre o corpo de arbitragem, incompatível com os princípios essenciais de igualdade competitiva, neutralidade, imparcialidade e imprevisibilidade do resultado esportivo", denunciou o clube.



Por isso, a diretoria do Real pede à Uefa "a reabertura imediata do processo disciplinar", ao considerar "inaceitável que esta situação tenha se prolongado, já que sua persistência compromete seriamente a credibilidade do futebol".



O clube merengue também solicita "medidas disciplinares restauradoras e adequadas para garantir a integridade, a transparência e o correto funcionamento das competições". Leia mais: Ronaldo Fenômeno destaca feito de Messi: 'Perfeito para a marca de melhor de todos os tempos' "O Real Madrid ressalta que esses fatos configuram, sob a perspectiva do direito disciplinar desportivo, um risco sistêmico da maior gravidade para a integridade das competições, ao evidenciar a existência de uma estrutura de influência indevida sobre o corpo de arbitragem, incompatível com os princípios essenciais de igualdade competitiva, neutralidade, imparcialidade e imprevisibilidade do resultado esportivo", denunciou o clube.Por isso, a diretoria do Real pede à Uefa "a reabertura imediata do processo disciplinar", ao considerar "inaceitável que esta situação tenha se prolongado, já que sua persistência compromete seriamente a credibilidade do futebol".O clube merengue também solicita "medidas disciplinares restauradoras e adequadas para garantir a integridade, a transparência e o correto funcionamento das competições".