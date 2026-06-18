Brasil venceu jogo disputado na Turquia - Reprodução / Volleyball World

Brasil venceu jogo disputado na TurquiaReprodução / Volleyball World

Publicado 18/06/2026 14:08

O Brasil sofreu, mas conseguiu manter a invencibilidade na Liga das Nações de Vôlei feminino. A Seleção derrotou a Bélgica por 3 sets a 2 nesta quinta-feira (18), em Ankara, na Turquia, e alcançou a sua sexta vitória em seis confrontos na competição. O jogo teve um enredo dramático: o time do técnico José Roberto Guimarães triunfou no primeiro set, perdeu os dois seguintes, voltou a levar a melhor na quarta parcial e definiu o duelo ganhando o quinto set. O resultado positivo de 3 sets a 2 foi construído com parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13 em 2h12.

As belgas, que vêm fazendo uma campanha de recuperação, entraram em quadra com apenas duas vitórias em cinco confrontos disputados até ser derrotada pela equipe brasileira. Apesar do susto, a equipe nacional agora volta à quadra neste sábado (20) e enfrenta a China às 10h (horário de Brasília) em seu penúltimo confronto em solo turco.

Neste duelo, o time nacional contou com a volta do técnico José Roberto Guimarães ao banco de reservas. Ele esteve ausente na vitória sobre a França, nesta quarta, por ter recebido uma punição em função de um gesto em direção ao técnico da Bulgária durante a primeira etapa da competição em Brasília.

No jogo, quem esperava um "atropelo" do Brasil viu uma disputa bastante equilibrada no início do duelo. Em uma parcial disputada ponto a ponto, as brasileiras só obtiveram uma frente mais confortável já na segunda metade do set, quando anotou 18 a 12 sobre a equipe adversária.

A partir daí, comandada por Ana Cristina, o time apenas fez apenas o "jogo rodar". A Bélgica chegou a esboçar uma reação, mas o esforço não foi suficiente para superar o bom bloqueio brasileiro. Acionada pelo lado direito, Ana Cristina fez o ponto que definiu parcial em 25 a 20 a favor do Brasil.

O histórico do segundo set foi parecido com o primeiro. Desta vez, no entanto, as belgas, comandadas por Tea Radovic e Nathalie Lemmens, ofereceram muito mais resistência e assumiram a liderança no placar fazendo 21 a 20.

Com erros primários, até de recepção, o Brasil viu a situação se complicar. A Bélgica se aproveitou do momento de instabilidade da equipe de José Roberto Guimarães e venceu o segundo set por 25 a 22, empatando o confronto em 1 a 1.

O terceiro set teve um início preocupante para o Brasil. A Bélgica abriu 4 a 0 e obrigou o treinador brasileiro a pedir tempo para cobrar uma reação das suas comandadas. Zé Roberto colocou Rosa Maria em quadra e a seleção conseguiu chegar ao empate em 11 a 11.

O duelo ganhou em emoção e apresentou alternâncias. Ana Cristina voltou a se destacar no ataque, a reação brasileira se confirmou e o Brasil assumiu a liderança abrindo 18 a 14. A Bélgica, no entanto, reagiu e chegou ao empate em 23 a 23 e virou a partida definindo o terceiro set em 25 a 23.

Com 2 a 1 a seu favor, a Bélgica iniciou a quarta parcial liderando o placar e colocou as brasileiras sob pressão em busca de uma reação. Com 20 a 16 a seu favor, o Brasil voltou para o jogo, aumentou a intensidade no fim e venceu o quarto set por 25 a 22, levando a partida para quinto e decisivo set.

No set decisivo, as duas seleções voltaram bastante focadas e o jogo foi disputado ponto a ponto. Mais consistente, a Bélgica abriu dois pontos, fez 9 a 7 e aumentou a pressão para o lado brasileiro. Rosa Maria brilhou em quadra e o jogo voltou a ficar empatado em 12 a 12. Dois bloqueios seguidos recolocaram o time nacional na frente. O ponto do jogo e da vitória veio com um erro belga e o Brasil selou a vitória por 15 a 13.