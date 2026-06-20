Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Daniella ChávezReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2026 20:20

Rio - A modelo chilena, Daniella Chavez, está indignada com os dirigentes do O'Higgins, seu clube do coração. Depois da derrota da equipe por 2 a 0 para a Universidade de Chile, pelo campeonato local, na última quinta-feira (18), a beldade fez críticas pesadas aos cartolas do clube.

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"Faço OnlyFans, mas tenho mais valores que os donos do O'Higgins. Pra que falar de jogadores mercenários!", disse a beldade em seu perfil oficial no "X".

A revolta de Daniella Chavez foi tão grande, que ela afirmou que não irá mais acompanhar a equipe chilena. "Este foi o último jogo do O'Higgins que apoiei nas redes e não vou mais ao estádio. Não apoio mercenários e um clube com donos de reputação duvidosa", finalizou.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.