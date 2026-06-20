Raphinha em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Barcelona deseja vender Raphinha depois do fim da Copa do Mundo
Atacante, de 29 anos, chegou ao clube espanhol em 2022
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Globo registra mais da metade do público do segundo jogo do Brasil na Copa
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