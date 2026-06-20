Raphinha em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Rio - O atacante Raphinha, de 29 anos, da seleção brasileira deve passar por uma mudança na carreira depois da Copa do Mundo. De acordo com informações do jornalista Fernando Kallas, existe um interesse real no Barcelona de uma transferência envolvendo o atleta brasileiro. 
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Raphinha é considerado um dos principais jogadores do Barcelona, mas o clube espanhol acredita que o melhor momento dele na carreira já aconteceu. Um dos planejamentos para a próxima temporada é a renovação do atacante.
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O Al-Hilal e o Al-Nassr despontam como os concorrentes para contratar o jogador e podem oferecer cerca de 80 milhões de euros (R$ 480 milhões, na cotação atual) ao Barcelona. A transferência pode ser importante para o clube espanhol fazer um investimento para reforçar o setor.
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O Barcelona, que perdeu Robert Lewandowski, tem Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, como prioridade para reforçar o setor. A contratação do argentino seria uma prioridade para o luso-brasileiro Deco, que é dirigente do clube catalão. João Pedro, do Chelsea, seria o "Plano B".