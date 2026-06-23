Maccarena Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, afirmou que um teste para as mulheres saberem se os homens que se relacionam levam elas realmente a sério é a utilização das redes sociais. A beldade disse que a plataforma é muito importante nos dias de hoje.
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Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
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Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
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Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
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Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
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"Acho que as redes sociais revelam muito mais do que as pessoas estão dispostas a dizer pessoalmente. Se alguém quer me esconder do Instagram, mas me exibe no privado, isso é uma contradição bem óbvia para mim", disse em entrevista ao site "Popular".
De acordo com Macca (@maccaavalospy), algumas mulheres contaram que ao fazerem esse tipo de teste com seus namorados, acabaram tendo respostas diferentes.
"Tantas garotas me escreveram dizendo que fizeram a pergunta e descobriram todo tipo de coisa: desde namorados orgulhosos que faziam questão de exibi-las imediatamente até mestres em esconder relacionamentos, que ficavam sem palavras em questão de segundos", concluiu.