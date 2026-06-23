Caio Henrique atuou pelo Fluminense em 2019 - Frederic Dides / AFP

Caio Henrique atuou pelo Fluminense em 2019Frederic Dides / AFP

Publicado 23/06/2026 18:45 | Atualizado 23/06/2026 19:19

Rio - O Ajax encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Fluminense. Segundo informações da 'ESPN', o clube holandês chegou a um acordo com o Monaco por 10 milhões de euros (R$ 59,2 milhões) fixos, além de 4 milhões de euros (R$ 23,6 milhões) em bônus. Agora, os representantes do jogador negociam salários e luvas para concluir a transferência.



A negociação avançou mesmo diante da resistência de Filipe Luís, ex-jogador e ex-treinador do Flamengo, que assumiu recentemente o comando da equipe do Principado. Ele insiste na permanência do atleta, mas o projeto dos holandeses realmente agradou a Caio Henrique.

Apesar do interesse de equipes da Itália e da Inglaterra, o jogador ficou animado com a possibilidade de ser uma das peças centrais no tradicional clube de Amsterdã. O técnico Míchel Sánchez e o diretor esportivo Jordi Cruyff chegaram a telefonar para o brasileiro, reforçando a importância que terá no elenco.



A investida pelo lateral faz parte de uma postura mais agressiva do Ajax no mercado. A diretoria também monitora nomes de peso, como o goleiro alemão Marc-André ter Stegen, do Barcelona, e o meio-campista espanhol Dani Ceballos, que pode deixar o Real Madrid.

Revelado pelo Santos, Caio Henrique também passou por Atlético de Madrid, Paraná, Fluminense e Grêmio. No Monaco desde 2020, o jogador completaria seis anos no clube francês em agosto.