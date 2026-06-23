João Fonseca no jogo contra Novak Djokovic - Dimitar Dilkoff / AFP

João Fonseca no jogo contra Novak DjokovicDimitar Dilkoff / AFP

Publicado 23/06/2026 17:39

João Fonseca desistiu nesta terça-feira da disputa do ATP 250 de Eastbourne, último torneio antes de Wimbledon. O brasileiro sentiu um desconforto no ombro direito e usou as redes sociais para anunciar que evitar um agravamento antes do Grand Slam.



"Após sentir um leve desconforto no ombro direito, minha equipe e eu decidimos, por precaução, não disputar o torneio de Eastbourne. O objetivo é chegar na melhor forma possível a Wimbledon", anunciou o brasileiro em seu Instagram.