O Comitê Olímpico Internacional (COI) mudou as regras para a escolha das sedes das OlimpíadasFabrice Coffrini / AFP
Escolha de sede da Olimpíada de 2036 passa a ter novo procedimento
COI define mudança com três etapas para os países interessados em receber o evento
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