Lucas Duarte foi o artilheiro do Felgueiras na segunda divisão portuguesaDivulgação/Felgueiras
Artilheiro em Portugal, Lucas Duarte faz balanço do segundo ano e projeta nova temporada
Brasileiro de 25 anos marcou dez gols na segunda divisão portuguesa e foi o goleador do Felgueiras no torneio nacional
Vini Jr iguala marcas de Romário, Zico e Garrincha em Copas, e se aproxima de Neymar
Camisa 7 marcou duas vezes na vitória sobre a Escócia
Virginia Fonseca vibra com gols de Vini Jr em jogo da seleção brasileira
Jogador é ex-namorado da influenciadora digital
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Seleção europeia lidera o grupo H com quatro pontos, seguida pelos sul-americanos e Cabo Verde, que têm dois pontos cada
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Após vitória sobre a Escócia, Seleção ficou em primeiro lugar do grupo C
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Danilo destaca melhora do Brasil na Copa e opina sobre vitória: 'Tivemos controle'
Lateral-direito também falou sobre a necessidade de 'se entregar de corpo e alma'
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