Lucas Duarte foi o artilheiro do Felgueiras na segunda divisão portuguesa - Divulgação/Felgueiras

Lucas Duarte foi o artilheiro do Felgueiras na segunda divisão portuguesaDivulgação/Felgueiras

Publicado 23/06/2026 17:00 | Atualizado 24/06/2026 23:31

Rio - Entre gols, desafios e a consolidação de um sonho longe de casa, Lucas Duarte viveu uma temporada especial em Portugal. Artilheiro do Felgueiras na segunda divisão da liga portuguesa, com dez gols, o atacante brasileiro transformou adaptação em protagonismo e encerrou seu segundo ano no futebol lusitano como uma das referências da equipe. Agora, com mais experiência e confiança, o jogador relembrou a trajetória recente e projetou os desafios da próxima temporada.

"Foi uma temporada muito boa, mas de muita aprendizagem também. Todas as equipes da Segunda Liga têm muita qualidade e podem perfeitamente jogar na Primeira. Então, para mim, que sou novo nesta competição, foi muito especial, fiquei muito feliz. Os gols saíram como fruto de muito esforço e trabalho, também dos meus companheiros, mas primeiro penso em ajudar o time de alguma forma", declarou.

Dos dez gols que o atacante brasileiro marcou na competição, sete foram de cabeça, o que impressiona pela precisão no fundamento. Lucas Duarte afirmou que é importante estar sempre bem preparado porque uma jogada aérea pode decidir uma partida.

"A bola aérea tem sido uma vantagem e é muito importante estar bem nesse aspecto porque pode resolver um jogo importante, assim como foi nessa temporada. É continuar trabalhando dobrado agora para continuar com essa boa sequência", afirmou.

Lucas Duarte chegou em Portugal em 2024, onde defendeu o Covilhã e marcou incríveis 12 gols em 25 jogos antes de se transferir para o Felgueiras. O atacante tem recebido algumas sondagens e propostas para deixar o clube, mas a decisão está nas mãos do time do norte lusitano. Com contrato até 2028, ele projetou a nova temporada e disse que espera seguir balançando as redes com frequência.

"A expectativa é das melhores, agora que vou para meu terceiro ano já estou melhor adaptado, já sei que o campeonato é muito intenso e disputado. Por isso tenho que estar mais focado do que na temporada passada e o que eu garanto é que não vai faltar garra e determinação para defender essa camisa. Espero continuar com essa sequência de gols que venho fazendo durante esses anos", finalizou.