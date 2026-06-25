Fernando Alonso tem 44 anos - Reprodução / Instagram

Fernando Alonso tem 44 anosReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 19:56

O veterano piloto espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006, reafirmou nesta quinta-feira (25) seu compromisso com sua atual equipe, a Aston Martin, mas deixou em aberto a possibilidade de competir em outra categoria na próxima temporada.



O futuro de Alonso, de 44 anos, tem gerado especulações no padoque, especialmente devido ao desempenho fraco da Aston Martin no início da temporada, o que chegou a reacender rumores sobre um possível retorno do piloto asturiano à Alpine F1.



"Continuarei correndo [este ano com a Aston Martin] porque me sinto rápido e motivado, e amo o que faço. Não vou parar agora, mas se continuarei na F1 ou não... isso já é outra história", disse o veterano espanhol na véspera dos treinos livres de sexta-feira para o Grande Prêmio da Áustria.



Alonso defendeu a Aston Martin, observando que a equipe, que obteve apenas um ponto até agora em 2026, chegou a ser alvo de ataques nas redes sociais.



"Temos sido muito criticados, o que é de se esperar, visto que nosso desempenho tem ficado abaixo do esperado", admitiu. "Estamos passando por uma fase difícil, e rumores sempre surgem durante a pausa de verão", observou.



Um fator que alimenta as especulações de que Alonso poderia deixar a F1 é a sua insatisfação declarada com o novo regulamento de motores híbridos, que gerou preocupações significativas entre os pilotos.



"Preciso sentir prazer na categoria em que compito, a sensação ao pilotar, a potência, o regulamento... Há muitos fatores a considerar, e tenho várias opções", comentou, deixando mais uma vez em aberto a possibilidade de deixar a F1 para explorar novos horizontes.