Gabriel Pec em campo do LA Galaxy - Divulgação / LA Galaxy

Gabriel Pec em campo do LA GalaxyDivulgação / LA Galaxy

Publicado 25/06/2026 19:22 | Atualizado 25/06/2026 19:42

Rio - O Cruzeiro não desistiu da contratação do ex-Vasco Gabriel Pec. O clube mineiro prepara uma nova oferta até o início da próxima semana pelo atacante de 25 anos, após a proposta inicial ser recusada pelo LA Galaxy. A informação é do "ge".

A equipe mineira enviou uma proposta abaixo do valor desejado pelo clube americano. Para contratar o atacante, será necessário formalizar uma oferta de cerca de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 51 milhões). A operação, no entanto, pode chegar a 13 milhões de dólares (R$ 66 milhões).

Gabriel Pec foi um pedido de Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo e atual comandante do Cruzeiro. Em janeiro de 2024, o Vasco da Gama vendeu o atacante por 10 milhões de dólares (cerca de R$ 48,9 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos.

No total, Gabriel Pec soma 101 jogos, 43 gols e 27 assistências com a camisa do LA Galaxy. O atacante tem contrato com o clube norte-americano até o fim de 2028.

*Matéria sob supervisão de Rodrigo Souza