Luka Doncic joga pelos Lakers - Sam Hodde / AFP

Luka Doncic joga pelos LakersSam Hodde / AFP

Publicado 25/06/2026 19:40

O jogador Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, iniciou nesta quinta-feira (25), em Roma, sua carreira como proprietário de um clube da liga italiana de basquete, um empreendimento com o qual ele pretende, a longo prazo, ter uma participação na NBA Europe.



"Como vocês sabem, vamos estabelecer um clube em Roma e já contratamos nosso primeiro jogador, alguém que todos aqui conhecem, o [jogador da seleção italiana] Nico Mannion. Estamos muito felizes", declarou Doncic durante um torneio de basquete 3x3 patrocinado por sua fundação.



Sua agenda do dia inclui reuniões com o prefeito de Roma, o presidente da Federação Italiana de Basquete e o órgão responsável pelas instalações esportivas na Itália.



Em parceria com Donnie Nelson, ex-executivo do Dallas Mavericks, sua primeira equipe na NBA (2018–2022), Doncic adquiriu o Vanoli Cremona (clube da cidade de mesmo nome, no norte da Itália) no final de maio e planeja transferir a equipe para Roma.

A equipe, provisoriamente chamada de Basketball Club Roma SPQR, disputará a Serie A na próxima temporada e recebeu um convite para a EuroCup - a segunda competição europeia mais importante, atrás apenas da EuroLiga —, ao mesmo tempo em que nutre a esperança de participar da liga NBA Europe, cujo lançamento está previsto para o outono de 2027.



"Sempre sonhei em ser dono de um time na Europa. Cresci no basquete europeu, foi isso que me moldou", disse ele em entrevista ao jornal 'Gazzetta dello Sport', publicada nesta quinta-feira.



Aos 27 anos, Doncic já é considerado um dos maiores jogadores europeus de basquete da história.



Eleito o Novato do Ano na temporada 2018–19 e selecionado seis vezes para o All-Star Game, ele registra médias de 29,2 pontos, 8,5 rebotes e 8,2 assistências por jogo na temporada regular desde a sua estreia.



Antes de chegar à NBA, atuou pelo Real Madrid (2015–18), conquistando três títulos do campeonato espanhol e a EuroLiga em 2018. Defendendo a Eslovênia, se sagrou campeão europeu em 2017 e terminou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.