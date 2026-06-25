O Chelsea conquistou o Mundial de Clubes da Fifa de 2025Paul Ellis / AFP
Fifa faz acordo que deve facilitar aumento de participantes no Mundial de Clubes
Associação de Clubes Europeus apoia ideia da Fifa que pode aumentar o valor comercial do torneio
Quem está no Mundial de Clubes de 2029
José Lamacchia admite que cogita cargo para Leila Pereira no Vasco no futuro
Dono da Crefisa revela que filho tem acordo pela compra da SAF
Globo atinge maior audiência com jogo da Seleção nos últimos quatro anos
Emissora registra 39 pontos de audiência com a vitória do Brasil sobre a Escócia
Japão empata com Suécia e enfrentará Brasil no mata-mata da Copa do Mundo
No outro jogo do grupo, Holanda venceu a Tunísia e confirmou a primeira posição
Alex Escobar deixa cobertura da Globo na Copa do Mundo após passar mal ao vivo
Apresentador alega que não se sente seguro em continuar com o trabalho
Vasco negocia com o técnico Franclim Carvalho, do Botafogo
Cruz-Maltino busca substituto para Renato Gaúcho
Herói da classificação, Gonzalo Plata promete 'dar a vida' pelo Equador na Copa
Atacante do Flamengo fez o gol da vitória equatoriana sobre a Alemanha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.