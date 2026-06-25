O Chelsea conquistou o Mundial de Clubes da Fifa de 2025Paul Ellis / AFP

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Hugo Perruso
A Fifa firmou um acordo com a Associação de Clubes Europeus (EFC, na sigla em inglês) para organizar o Mundial de Clubes a partir de 2029. A nova parceria deve sacramentar o aumento de 32 participantes em 2025 para 48, assim como já aconteceu com a Copa do Mundo de 2026.
Segundo informações do jornal inglês 'The Guardian', o plano de expansão da Fifa não será bloqueado pela Uefa. Pelo contrário, será acelerado pela EFC, que busca um torneio ainda mais lucrativo do que foi no ano passado.
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Para isso, há o entendimento da necessidade não apenas do aumento de clubes, como também com mais participantes da Premier League. Desta maneira, também mudarão os critérios de classificação, sem o limite de apenas dois por país.
O interesse dos clubes europeus no torneio, após serem contrário no início, deveu-se ao sucesso financeiro, com gordas premiações a quem participou em 2025. E associação tem contribuído com a organização de competições da Uefa - inclusive na mudança de formato da Liga dos Campeões que passou a ter mais jogos -, com aumento próximo de 25% nas receitas.
Ainda segundo o jornal inglês, a EFC, presidida pelo presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi, entende que ter mais europeus no Mundial de Clubes aumentaria o valor comercial.
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Quem está no Mundial de Clubes de 2029

Até o momento, o Flamengo é o único representante da Conmebol confirmado na próxima edição do torneio. O Rubro-Negro entrou por ter sido o campeão da Libertadores de 2025.
Além dele, também já estão classificados: PSG (Liga dos Campeões 2025/26), Cruz Azul, do México (Champions da Concacaf 2025), Pyramids, do Egito (Champions League da África 2025) e Al-Ahli, da Arábia Saudita (Champions Asiática 2025/26).