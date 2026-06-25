Escudo do 1860 München Divulgação / 1860 München
Em comunicado, o clube anunciou a nomeação de um administrador para conduzir o processo. Segundo a nota, o objetivo é obter "o mais rapidamente possível uma visão global para examinar e empreender as próximas etapas com a diretoria".
O 1860 Munique foi o único clube da cidade a disputar a primeira edição do Campeonato Alemão, na temporada 1963/64, e conquistou o título nacional em 1965/66.
A última participação da equipe na elite do futebol local foi na temporada 2003/04. Desde então, o clube entrou em um processo de declínio, marcado por sucessivos problemas financeiros.
Na última temporada, o 1860 Munique terminou na oitava colocação da terceira divisão, mas acabou rebaixado administrativamente para a quarta divisão por falta de liquidez financeira.
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