O Comitê Olímpico Internacional (COI) ainda vai responder a pedido da DinamarcaFabrice Coffrini / AFP
Olimpíada pode ter mais dois territórios autônomos nas competições
Dinamarca faz pedido ao COI para inclusão de Groenlândia e Ilhas Faroe com próprias bandeiras
O Parlamento dinamarquês anunciou nesta terça-feira (30) que solicitou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que autorize os atletas de seus territórios autônomos, a Groenlândia e as Ilhas Faroé, a competir sob suas próprias bandeiras nos Jogos Olímpicos.
"São países dotados de uma identidade esportiva forte e independente. A presidência (do Parlamento dinamarquês) deseja apoiar uma causa que tem grande importância para os atletas das Ilhas Faroé e da Groenlândia, que sonham em competir no mais importante palco internacional sob sua própria bandeira", declara em comunicado o presidente da instância, Søren Gade.
O texto recorda que os dois territórios já são membros de várias federações esportivas internacionais, especialmente da Federação Internacional de Handebol. No caso das Ilhas Faroé, é membro, a título individual, da Uefa e da Fifa.
Em carta dirigida ao COI em 18 de junho, o Parlamento dinamarquês informou estar ciente de que, desde 1996, a entidade olímpica limita a admissão de novos membros a territórios reconhecidos como Estados independentes pela comunidade internacional.
"Mas, da mesma forma, convém destacar que continuam existindo exceções a esta prática, já que vários territórios - como Aruba, Bermudas ou Porto Rico - participam sob sua própria bandeira em virtude de um reconhecimento concedido antes da adoção dessa política em 1996", destacou.
Para defender seu solicitação, o Parlamento dinamarquês ressalta que as Ilhas Faroé já haviam apresentado um pedido de adesão em 1983, antes de o regulamento ser modificado em 1996.
Fluminense
Thiago Silva reassume a camisa 3 e faz agradecimento a Jemmes
Zagueiro se apresentou nesta terça-feira (30) e deu início aos trabalhos no clube
Copa do Mundo
Técnico decide deixar o comando da seleção holandesa
Equipe foi eliminada da Copa do Mundo nos pênaltis para Marrocos
Copa do Mundo
Jogo entre México e Equador, pela Copa do Mundo, tem início atrasado
Partida estava marcada para começar às 22h (de Brasília)
Copa do Mundo
Globo bate recordes com classificação do Brasil na Copa do Mundo
Transmissão da vitória sobre o Japão alcançou cerca de 52 milhões de pessoas
Copa do Mundo
Deschamps enaltece jogadores da França e projeta jogo com Paraguai
Treinador francês prevê jogo difícil contra a seleção paraguaia