Arthur Goulart viveu a primeira experiência internacional da carreira - Divulgação / Oleksandriya

Arthur Goulart viveu a primeira experiência internacional da carreiraDivulgação / Oleksandriya

Publicado 30/06/2026 17:30 | Atualizado 30/06/2026 22:09

Rio - A temporada 2025/26 representou um período de aprendizado, adaptação e crescimento para o zagueiro Arthur Goulart. Defendendo o Oleksandriya, da Ucrânia, o brasileiro viveu sua primeira experiência no futebol europeu, encarando desafios dentro e fora das quatro linhas em um contexto bastante diferente do que estava acostumado. O defensor avaliou o período vivido e destacou os ensinamentos.

"Foi uma experiência diferente de todas as outras, tanto com o futebol quanto com o país em si. Estar em um cenário de guerra não foi fácil. Tive que aprender a manter a cabeça no lugar em algumas situações bem diferentes das habituais, mas aprendi muito. Às vezes é um pouco assustador, vivenciamos momentos de terror, explosões e tudo mais. Tem que ter um mental forte para isso não abalar em campo", disse.

Esta foi a primeira experiência de Arthur Goulart fora do país. Com passagens por Falcon e Monte Azul no Brasil, o defensor afirmou que este período desafiador serviu para aprender bastante em uma cultura totalmente diferente.

"Foi bom para aprender, conhecer uma cultura diferente, ter novos hábitos... Esse lado meio frio do europeu às vezes é meio difícil, é um povo mais fechado. Mas com tudo levo aprendizagens para o futuro com novos costumes", concluiu.