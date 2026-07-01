Victor Sá é o novo reforço do São PauloDivulgação / São Paulo
“Estou muito feliz, jogar no São Paulo é o sonho de qualquer atleta. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Quero ajudar os meus novos companheiros, desempenhar o meu papel e dar alegria aos torcedores”, disse o jogador, ao site oficial do clube.
Victor Sá vestiu a camisa do Botafogo entre 2022 e 2024. Por lá, somou dez gols e oito assistências em 93 jogos, sendo 73 como titular.
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