Victor Sá é o novo reforço do São Paulo - Divulgação / São Paulo

Victor Sá é o novo reforço do São PauloDivulgação / São Paulo

Publicado 01/07/2026 10:51





“Estou muito feliz, jogar no São Paulo é o sonho de qualquer atleta. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Quero ajudar os meus novos companheiros, desempenhar o meu papel e dar alegria aos torcedores”, disse o jogador, ao site oficial do clube.



Victor Sá vestiu a camisa do Botafogo entre 2022 e 2024. Por lá, somou dez gols e oito assistências em 93 jogos, sendo 73 como titular. São Paulo - O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (1º) a contratação de Victor Sá, que estava no Krasnodar, da Rússia. O atacante, que teve passagem pelo Botafogo , assinou vínculo com o Tricolor Paulista até dezembro de 2029.“Estou muito feliz, jogar no São Paulo é o sonho de qualquer atleta. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Quero ajudar os meus novos companheiros, desempenhar o meu papel e dar alegria aos torcedores”, disse o jogador, ao site oficial do clube.Victor Sá vestiu a camisa do Botafogo entre 2022 e 2024. Por lá, somou dez gols e oito assistências em 93 jogos, sendo 73 como titular.

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