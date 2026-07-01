Novo logo da Federação Portuguesa de Futebol - Reprodução / X @DataFutebol

Novo logo da Federação Portuguesa de FutebolReprodução / X @DataFutebol

Publicado 01/07/2026 15:59 | Atualizado 01/07/2026 19:25

Portugal – Em meio à disputa da Copa do Mundo, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) passou a utilizar uma nova marca visual. Identificada inicialmente pelo portal 'B24', a mudança traz um símbolo modernizado e uma leitura gráfica mais simplificada.



O novo design mantém elementos tradicionais ligados à identidade portuguesa, como o escudo e as cores nacionais. A reformulação aposta em uma linguagem mais contemporânea, pensada para funcionar melhor em diferentes plataformas digitais e formatos de comunicação.



Ainda não há confirmação sobre a utilização do novo emblema nos uniformes da seleção, mas, institucionalmente, ele está em vigor. A logomarca, inclusive, já aparece no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.



De olho na Copa do Mundo, a seleção de Cristiano Ronaldo e companhia entra em campo nesta quinta-feira (2), pelos 16 avos de final, contra a Croácia. A partida será disputada no Estádio de Toronto, no Canadá, às 20h (de Brasília).

*Sob supervisão de Pedro Logato