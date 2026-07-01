Inglaterra - O técnico Vítor Pereira foi demitido de forma surpreendente do Nottingham Forest. Conhecido no futebol brasileiro pelas passagens por Flamengo e Corinthians, o treinador português foi desligado via e-mail na última terça-feira (30), segundo o jornal britânico "The Telegraph".
A diretoria do clube inglês acionou a cláusula de rescisão unilateral às 23h58, restando apenas dois minutos para o fim do prazo contratual que permitia o encerramento do vínculo.
Anunciado em fevereiro para salvar a equipe do rebaixamento no Campeonato Inglês, o ex-comandante rubro-negro evitou a queda (terminando em 16º) e levou o clube à semifinal da Europa League. Ele deixa o cargo após 20 jogos, com oito vitórias, seis empates e seis derrotas.
Para o seu lugar, o Forest mira a contratação do austríaco Oliver Glasner, ex-Crystal Palace. No Brasil, Vítor Pereira teve como último trabalho o Flamengo, em 2023, onde acabou demitido após perder o título carioca para o Fluminense.
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