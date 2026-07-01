Vítor Pereira, ex-técnico do Nottingham Forest - Carlos Jasso / AFP

Vítor Pereira, ex-técnico do Nottingham ForestCarlos Jasso / AFP

Publicado 01/07/2026 16:20 | Atualizado 01/07/2026 19:26

Inglaterra - O técnico Vítor Pereira foi demitido de forma surpreendente do Nottingham Forest. Conhecido no futebol brasileiro pelas passagens por Flamengo e Corinthians, o treinador português foi desligado via e-mail na última terça-feira (30), segundo o jornal britânico "The Telegraph".

A diretoria do clube inglês acionou a cláusula de rescisão unilateral às 23h58, restando apenas dois minutos para o fim do prazo contratual que permitia o encerramento do vínculo.

Anunciado em fevereiro para salvar a equipe do rebaixamento no Campeonato Inglês, o ex-comandante rubro-negro evitou a queda (terminando em 16º) e levou o clube à semifinal da Europa League. Ele deixa o cargo após 20 jogos, com oito vitórias, seis empates e seis derrotas.



Para o seu lugar, o Forest mira a contratação do austríaco Oliver Glasner, ex-Crystal Palace. No Brasil, Vítor Pereira teve como último trabalho o Flamengo, em 2023, onde acabou demitido após perder o título carioca para o Fluminense.

*Sob supervisão de Pedro Logato